شكرا لقرائتكم خبر عن سايس يقود الشباب السعودي لأول انتصار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد المدافع المغربي رومان سايس فريقه الجديد الشباب السعودي للفوز على مضيفه الفيحاء 1-0 ليحقق «الليث» انتصاره الأولى في دوري المحترفين بعد خمس جولات تباينت فيها النتائج بين 3 هزائم أمام الوحدة والنصر والخليج وتعادلين أمام الأخدود وضمك.

وسجل سايس هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 52 ليصبح بذلك رصيد الشباب 5 نقاط نقلته للمركز الثالث عشر.

ومع أن فريق العاصمة أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد مدافعه نايف الشراري إلا انه نجح في المحافظة على الانتصار.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الفيحاء الذي تلقى خسارته الثانية عند 6 نقاط وتراجع للمركز التاسع.