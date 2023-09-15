شكرا لقرائتكم خبر عن تريم مطر يستقبل نائب رئيس «دولي الشطرنج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الهندي فيشفاناثان أناند نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بطل العالم السابق، في إطار العلاقة القوية بين الاتحادين الإماراتي والدولي والتشاور في عدد من الموضوعات.

وأطلع تريم، ضيفه أناند على روزنامة الاتحاد والبطولات التي ينظمها سنوياً، والتي تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين من مختلف دول العالم، كما تطرق للحديث عن الاستضافة الأخيرة لبطولة آسيا الفردية للهواة التي أسدل عليها الستار مؤخراً في دبي، واستضافة نادي العين لبطولة آسيا للناشئين بجانب الحديث عن البطولات الدولية التي تنظمها أندية الدولة، والعديد من البطولات الأخيرة التي تجعل الإمارات محطة شطرنجية مهمة في المنطقة.

كما اطّلع أناند على مشروع نشر اللعبة في المدارس والذي يمثل مشروع المستقبل للأجيال المقبلة، بالتعاون مع جهات عديدة والذي سيفرز الكثير من المواهب التي تشق طريقها نحو الألقاب الدولية.

وأبدى أناند سعادته بمشروع المدارس وأيضاً استضافة الإمارات لعدد كبير من البطولات الدولية والقارية سنوياً، مشيداً بمنظومة اتحاد الإمارات في استضافة البطولات والاحترافية في التنظيم.