الامارات | هدف ملغي للأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي يثير الجدل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار حكم مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي الجدل بإلغاء هدف لصالح فريق الأهلي في الدقيقة 7 من زمن المباراة، ليتسبب في حالة تحكيمية مثيرة للجدل، في المباراة التي تقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.

وبدأت الفرصة بتسديدة قوية للاعب المصري إمام عاشور كرة سقطت من بين يدي حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري، لتجد المهاجم محمود كهربا الذي وضعها في الشباك، ولكن الحكم الغابوني بيير أتشو قرر إلغاء الهدف بداعي التدخل بشكل خاطئ، في الدقيقة السابعة.