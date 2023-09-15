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الامارات | هدف ملغي للأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي يثير الجدل (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار حكم مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي الجدل بإلغاء هدف لصالح فريق الأهلي في الدقيقة 7 من زمن المباراة، ليتسبب في حالة تحكيمية مثيرة للجدل، في المباراة التي تقام في  ملعب مدينة الملك فهد (الحوية) بمدينة الطائف.

وبدأت الفرصة بتسديدة قوية للاعب المصري إمام عاشور كرة سقطت من بين يدي حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري، لتجد المهاجم محمود كهربا الذي وضعها في الشباك، ولكن الحكم الغابوني بيير أتشو قرر إلغاء الهدف بداعي التدخل بشكل خاطئ، في الدقيقة السابعة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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