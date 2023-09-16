الدوري السعودي: - الهلال يحقق فوزاً كبيراً في ليلة ظهور نيمار



اكتسح نادي الهلال ضيفه الرياض 6-1 الجمعة، في مباراة شهدت المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وشارك نيمار بديلاً في الدقيقة 64 بدلاً من مواطنه ميشيل ديلغادو، والتي انتهت بسداسية تناوب على تسجيلها الصربي ألكسندر ميتروفيتش (30 من ركلة جزاء)، ياسر الشهراني (45+4)، ناصر الدوسري (68)، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (83)، وسالم الدوسري (87 من ركلة جزاء و90+5)، فيما أحرز على الزقعان هدف الرياض الوحيد (90+6).



وفي مباراة أخرى، حقق الشباب أول فوز له بالدوري هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه الفيحاء بهدف نظيف أحرزه المغربي رومان سايس المنضم حديثاً إلى صفوف "الليوث"، وذلك بعد عرضية من البلجيكي يانيك كاراسكو (52).



وضمن الجولة نفسها، واصل الفتح نتائجه الجيدة في الدوري بعدما تغلب على مضيفه الخليج بنتيجة 3-1.



(فرانس برس)