شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف المصرى البورسعيدى قبل ظهور الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رحلة إستكشاف فريق المصري البورسعيدى حيث طلب من معاونيه ضرورة توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الاولى لمسابقة الدوري لاسيما بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كولر فى الظفر بالثلاث نقاط فى بداية انطلاقة مسابقة الدوري ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى الذى توج به لاسيما فى ظل تواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدى.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".