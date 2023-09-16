الأهلي يخسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

خسر النادي الأهلي بطولة السوبر الإفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

أحرز هدف اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

شهدت المباراة الظهور الأول للاعبين، إمام عاشور ورضا سليم مع الأهلي.

ودخل المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس

وشارك البدلاء، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، بدلًا من، إمام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، كهربا.