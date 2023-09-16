شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تدريباته الجماعية، اليوم، السبت، على استاد بيلي بالعاصمة كيجالي، فى إطار الاستعداد لمواجهة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري الأبطال.

وخاض فريق بيراميدز تدريبه الجماعى الأول أمس الجمعة، حيث وصلت البعثة إلى رواندا، مساء الخميس، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفنى خطة المباراة وتحديد التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه فى اللقاء.

وتقام المباراة في الرابعة من مساء غدًا الأحد على استاد بيلي بالعاصمة كيجالي، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

وضمت القائمة 23 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس

وتكتمل صفوف البعثة في كيجالي بانضمام الثنائي فيستون ماييلي قادما من جنوب أفريقيا وبلاتي توريه قادما من فرنسا بعد انتهاء المهمة الدولية مع منتخبي بلادهما.