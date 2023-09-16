الامارات | مانشستر يونايتد متهم بالتسبب في سخرية لاعبي تونس من محمد صلاح.. صحيفة تكشف الحقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن حقيقة تسبب مانشستر يونايتد في قيام لاعبي منتخب تونس بالسخرية من النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة المنتخبين الودية.

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية عن تفاصيل احتفالية عدد من لاعبي منتخب تونس على طريقة محمد صلاح خلال مباراة "نسور قرطاج" أمام منتخب مصر الودية في القاهرة التي انتهت بفوز الفريق الضيف 3-1.

قالت الصحيفة إن المباراة شهدت احتفالية مثيرة للجدل، عندما أحرز المنتخب التونسي الهدف الثالث بقيام عدد من اللاعبين بالاحتفال على الطريقة الشهيرة التي يحتفل بها صلاح مع ليفربول.

وأضافت: "احتفال لاعب مانشستر يونايتد هانيبال مجبري أسهم في الشكوك حول أنه صاحب الفكرة وذلك ضمن المنافسة بين ناديه ومنافسه التقليدي ليفربول، وأن الهدف هو السخرية من لاعب "الريدز" في إطار التنافس الشديد بين الناديين".

وأشارت إلى أن لاعب منتخب تونس إلياس عاشوري أكد أن لاعب اليونايتد لم يكن صاحب الفكرة ولكن حمزة رفيع الذي أحرز الهدف الثالث هو من بدأ الاحتفالية واتبعه بعض اللاعبين بالطريقة نفسها.

وأوضح أن رفيع يلعب في ليتشي الإيطالي وليس له علاقة بالمنافسة بين مانشستر يونايتد وليفربول.