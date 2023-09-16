شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رحيل كوارشى بسبب السرطان وذكرى ميلاد ثابت البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت الذكرى العاشرة لوفاة النجم إيمانويل كوارشى نجم الزمالك الأسبق، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2013 عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، كان كوارشي واحدًا من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين احترفوا في تاريخ الدوري المصري ، كما أن لديه مكانة خاصة داخل قلوب عشاق الزمالك، حينما أنضم إلى القلعة البيضاء قادمًا من سيكوندي هاسكاس الغاني في صيف 1983 .

سجل كوارشى في أول مواسمه مع القلعة البيضاء 6 أهداف ساهمت في عودة الدوري للزمالك، بعد غياب 6 سنوات حيث غاب اللقب عن خزائن الفريق منذ العام 1978 .

وقاد كوارشي الزمالك لإحراز أول لقب قاري في تاريخه، بتحقيق دوري أبطال أفريقيا عام 1984، حيث لعب كل مباريات البطولة وسجل 3 أهداف في 9 مباريات، كان أشهرهم الهدفين اللذين سجلهما في شباك نكانا الزامبي في مباراة ربع النهائي التي انتهت بخماسية للفريق الأبيض .

موهبة كوارشي ونجوميته الكبيرة، اصطدمت بقرار لاتحاد الكرة بمنع التعاقد مع لاعبين أجانب في مصر، ليرحل النجم الغاني إلى البحرين حيث لعب لنادي المحرق لمدة أربع سنوات وأشهر إسلامه هناك، قبل أن ينهى مسيرته فى نادى ليبرفيل الجابوني .

بعد نهاية مسيرته الكروية، اتجه كوارشي للتدريب حيث تولى مسئولية فريقه السابق سيدونكي هاسكاس، قبل أن يدرب أل ستارز في بلاده غانا حيث استمر في قيادته حتى 2013 .

وبعد معاناته مع مرض السرطان، حاول الزمالك المساهمة في علاج كوارشي، بعدما اشتد عليه المرض، حيث كان الزمالك في رحلة لغانا عام 2012، وقام إسماعيل يوسف بمقابلة كوارشي ودعاه للقدوم لمصر للعلاج.

بالفعل جاء كوارشي لكن المرض كان قد تمكن منه، وقضى بضعة أسابيع في مصر ثم عاد لغانا وتوفي هناك متأثرًا بمرضه في 16 سبتمبر 2013 عن عمر 59 عامًا .

* وزى النهاردة ولد الراحل ثابت البطل، أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الاهلى فى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 1953، والذى اقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء، بعد اعتزاله عام 1991، لكن مرض السرطان ظل يطارده حتى فارق دنيانا فجر الاثنين 14 فبراير عام 2005، بالقاهرة، متأثرا بهذا المرض اللعين، ودفن فى الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة.

بدأ ثابت البطل مشواره مع الساحرة المستديرة حينما لعب بفريق شركة السكر بالحوامدية قبل انتقاله للأھلى، وقد عرف بالحزم والصرامة، خاصة فى المناصب الإدارية، لكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبى وجماھير النادى الأھلى.

وعاصر ثابت البطل ستة أجيال بالنادى الأھلى، الذى لعب له من عام 1974 حتى عام 1991، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارھم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وغيرھم، كما تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأحمر، وعدد من الأندية المصرية والعربية، وكان من أنجح من شغلوا ھذا المنصب.