شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رحيل كوارشى بسبب السرطان وذكرى ميلاد ثابت البطل والان مع تفاصيل الخبر
سجل كوارشى في أول مواسمه مع القلعة البيضاء 6 أهداف ساهمت في عودة الدوري للزمالك، بعد غياب 6 سنوات حيث غاب اللقب عن خزائن الفريق منذ العام 1978 .
وقاد كوارشي الزمالك لإحراز أول لقب قاري في تاريخه، بتحقيق دوري أبطال أفريقيا عام 1984، حيث لعب كل مباريات البطولة وسجل 3 أهداف في 9 مباريات، كان أشهرهم الهدفين اللذين سجلهما في شباك نكانا الزامبي في مباراة ربع النهائي التي انتهت بخماسية للفريق الأبيض .
موهبة كوارشي ونجوميته الكبيرة، اصطدمت بقرار لاتحاد الكرة بمنع التعاقد مع لاعبين أجانب في مصر، ليرحل النجم الغاني إلى البحرين حيث لعب لنادي المحرق لمدة أربع سنوات وأشهر إسلامه هناك، قبل أن ينهى مسيرته فى نادى ليبرفيل الجابوني .
بعد نهاية مسيرته الكروية، اتجه كوارشي للتدريب حيث تولى مسئولية فريقه السابق سيدونكي هاسكاس، قبل أن يدرب أل ستارز في بلاده غانا حيث استمر في قيادته حتى 2013 .
وبعد معاناته مع مرض السرطان، حاول الزمالك المساهمة في علاج كوارشي، بعدما اشتد عليه المرض، حيث كان الزمالك في رحلة لغانا عام 2012، وقام إسماعيل يوسف بمقابلة كوارشي ودعاه للقدوم لمصر للعلاج.
بالفعل جاء كوارشي لكن المرض كان قد تمكن منه، وقضى بضعة أسابيع في مصر ثم عاد لغانا وتوفي هناك متأثرًا بمرضه في 16 سبتمبر 2013 عن عمر 59 عامًا .
بدأ ثابت البطل مشواره مع الساحرة المستديرة حينما لعب بفريق شركة السكر بالحوامدية قبل انتقاله للأھلى، وقد عرف بالحزم والصرامة، خاصة فى المناصب الإدارية، لكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبى وجماھير النادى الأھلى.
وعاصر ثابت البطل ستة أجيال بالنادى الأھلى، الذى لعب له من عام 1974 حتى عام 1991، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارھم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وغيرھم، كما تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأحمر، وعدد من الأندية المصرية والعربية، وكان من أنجح من شغلوا ھذا المنصب.
* وفى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 1956 سحق فريق الاهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى ،
ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة
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