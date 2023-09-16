شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة على تحقق ذهبية 4 كيلو سباحة مونو فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت جميلة علي لاعبة منتخب مصر للغوص والإنقاذ على الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو للسباحة، فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون. ونجحت جميلة علي فى تحقيق المركز الأول بمنافسات 4 كيلو مونو سيدات، والتي أقيمت بشاطئ كارتيروز بمدينة هيراكليون، وذلك فى حضور سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ. وكانت لوجين شوقي حققت ميداليتين، الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة، والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة. وحقق سيف الدين أيمن قد حقق الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر مونو رجال. وحقق أحمد فتحي الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

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