شكرا لقرائتكم خبر عن العمراوى يحقق ذهبية سباحة الزعانف المزدوجة ورضوان الفضية فى دورة ألعاب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مروان العمراوي لاعب منتخب مصر للغوص والإنقاذ الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كيلو متر للسباحة بالزعانف المزدوجة، وحقق أحمد رضوان الميدالية الفضية لنفس السباق فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. ونجح مروان العمراوي في تحقيق المركز الأول في منافسات 2 كيلو للسباحة بالزعانف المزدوجة رجال بزمن قدره 20.50.8 دقيقه بينما حقق أحمد رضوان المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن وقدره 22.19.14 دقيقة في نفس السباق والذي أقيم بشاطىء كارتيروز بمدينة هيراكليون وذلك بحضور سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ. وشهدت منافسات اليوم تحقيق جميلة علي الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو سيدات. وكانت لوجين شوقي حققت ميداليتان وهما الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة. وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر مونو رجال. وحقق أحمد فتحي الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

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