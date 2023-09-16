شكرا لقرائتكم خبر عن «صغير كومودو» يعترض فيرستابن في الحلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اضطر بطل الفورمولا1 الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول للانعطاف أثناء تجارب سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا وذلك بسبب مرور صغير حيوان كومودو في مسار حلبة مارينا باي ستريت.

وهذه ثالث مرة تشهد فيها حلبة سنغافورة للفورمولا1 حادثة مشابهة إذ يروق للحيوان المنتشر بشكل واسع في البلاد اعتراض السائقين أثناء التجارب.

الطريف أن فيرستابن (25 عاماً) صادف الكومودو أول مرة في سباق 2016 عندما كان في اللفة الثالثة وقال حينها عبر الميكروفون للطاقم:«هناك وزغ كبير الحجم في الحلبة»، فقال له مهندس الفريق جيانبييرو لامبياز:«وجهاً لوجه مع جودزيللا» وهو كائن أسطوري، فرد عليه فيرستابن:«أنا لا أمزح». وقال متصدر الترتيب حالياً هذه المرة عندما رصد صغير الكومودو هذه المرة في اللفة الثامنة:«أوه، هناك وزغ من جديد، أصغر حجماً هذه المرة» ليرد عليه المهندس:«مفهوم، جودزيللا أنجبت طفلاً». وأنهى فيرستابن التجارب في المركز الثالث وسائق ماكلارين لاندو نوريس في المركز الرابع وزميله في الفريق لويس هاميلتون خامساً.