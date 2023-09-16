شكرا لقرائتكم خبر عن «راكل القطط» كابتن في مواجهة مانشستر سيتي.. وغوارديولا يعدد مزايا فودن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي، قدرة نجمه الإنجليزي فيل فودن (23 عاماً) على اللعب في أي موقع بالملعب، وذلك رداً على تصريح قال فيه مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت بأنه لا يستطيع انتداب فودن في الوسط وهو الموقع الذي انتدبه فيه غوارديولا نهاية الموسم الماضي في سيتي.

وقال غوارديولا: «علاقتي رائعة مع ساوثغيت لكن يبدو أنني لا أتفق معه بأن فودن يختلف أداؤه في الوسط، هو يعلم أنني أعلم أن فودن يمكنه اللعب في أي موقع. كما قال ساوثغيت، هناك في الجيب مسؤوليات أخرى وعليك أن تكون ذكياً جداً عندما لا تكون الكرة معك لكن فيل يستطيع اللعب في جميع المواقع الخمس الهجومية».

وتابع غوارديولا: «شاهدت المباراة الودية التي لعب فيها فيل فودن في الجناح الأيمن وتحرك لوسط الملعب، في نهاية المطاف هذه ليست مشكلة كبيرة، عندما تضعه في المقدمة تقل المسؤوليات الدفاعية عليه. فيل سيتطور لأن لديه العقلية اللازمة ليكون واحداً من أفضل اللاعبين».

وسيكون غوارديولا ومانشستر سيتي السبت بمواجهة ويست هام بدون نجومه ماتيو كوفاسيتش وجاك غريليش وجون ستونز، لكن ووكر سيشارك وحصل المدافع على ثناء مدربه وقال: «ووكر لاعب مهم جداً للفريق في الملعب وفي غرفة الملابس ويمتلك مواصفات لا تجدها كثيراً في العالم ويمكنه السيطرة على أفضل الأجنحة على وجه الأرض».

في المقابل، سيقود ويست هام أمام حامل اللقب السبت الفرنسي كيرت وزما، نجم تشيلسي السابق وذلك بعد قرار المدرب ديفيد مويز منحه شارة الكابتن خلفاً لديكلان رايس المنتقل لأرسنال.

كيرت زوما، الأب لثلاثة أطفال قيس وسهام وسناء، سماه والده «كيرت» تيمناً بشخصية ملاكم المواي تاي «كيرت سلواين» التي جسدها جون كلود فاندام في فيلم عام 1989، وبسبب حادثة ركله لقطيه المنزليين في فبراير 2022 انطبق الاسم عليه أكثر، وطالب فاندام متابعيه بالتصويت لمعاقبة زوما بأشد العقوبات.

اعتذر زوما، واحد من 7 أشقاء نشأ في ضفة مزدحمة في ليون، عن تصرفه وتقبل العقوبة القانونية وحصل على دعم مدربه ليكون قائداً للفريق.

ويقول والده، جاي، المهاجر من جمهورية إفريقيا الوسطى: «ربيت أولادي تربية إفريقية، يذهبون للمدرسة ثم للتمرينات وعندما يعودون للمنزل يكونون متعبين جداً لدرجة أنهم لا يفكرون بفعل أي شيء غبي».

يحظى زوما بحب زملائه ويحتفل نايف أكرد كلما سجل بصرخة «زووو» وحظي بتصويت غالبية اللاعبين ومنهم سعيد بنرحمة وجارود باوين وماكسويل كورنيه وألفونسو أريولا. يتقاضى زوما 125 ألف استرليني أسبوعياً وهو من بين أعلى النجوم أجراً في الفريق ويشعر بامتنان لأن النادي وقف بجانبه أثناء محنة «ركل القطط» لكن منتخب فرنسا لم يسامحه بعد إذ لم يلعب منذ نوفمبر 2021 ولم تبرز الصحف الفرنسية فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ولا يزال يعاني زوما من صفير المشجعين بصوت القطة كلما لمس الكرة.

ويتطلع زوما وزوجته ساندرا من خلال المساهمة في مؤسسة خيرية تعنى بالصم في مكناس المغربية ودار أيتام في سطيف الجزائرية ومشاريع خيرية أخرى لاستعادة الفرنسي لسمعته الطيبة.