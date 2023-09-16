محمد حمدى زكى ينتظم فى تدريبات الطلائع اليوم استعداداً للبنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد حمدى زكى، الوافد الجديد لطلائع الجيش، فى تدريبات فريقه اليوم السبت استعداداً لمواجهة البنك الأهلى فى ضربة بداية الدوري، بعدما تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم من صفوف أسوان.
وأعلنت رابطة الأندية المحترفة افتتاح الموسم الكروى الجديد 2023-2024 الاثنين المقبل، فى السابعة مساءً بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى على استاد جهاز الرياضة.
وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".
وسجل طلائع الجيش، 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس" ، واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.
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