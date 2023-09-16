شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يواصل استعداداته لملاقاة العربي الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يواصل فريق الزوراء الأول لكرة القدم العراقي استعداداته على ملعب «الفيحاء» التابع للمدينة الرياضية في محافظة البصرة العراقية لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق العربي الكويتي بعد يوم غد الاثنين على ملعب «البصرة الدولي».

ويترقب أنصار الزوراء هذه المباراة على أحر من الجمر لكي يطلعوا على مستوى لاعبي فريقهم، ولاسيما اللاعبين المحترفين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً.

وبدأ المصري حسام البدري، مدرب فريق الزوراء بتدريب اللاعبين على طريقة اللعب التي سيعتمدها في مباراته ضد العربي الكويتي والتي تعتمد على عاملي الهجوم الضاغط مع نوع من الحذر في منطقتي الوسط والدفاع.

وقد أبدى البدري تفاؤله بالمستوى المتصاعد للاعبي الزوراء ورغبتهم الكبيرة في تطبيق أفكاره داخل الملعب. مؤكداً، أنه «برغم المدة القصيرة التي استلمت فيها تدريب فريق الزوراء، إلا أنني وجدت حرصاً كبيراً من اللاعبين على إعادة فريق الزوراء، وهو فريق كبير وله إنجازات كبيرة، فضلاً عن امتلاكه القاعدة الجماهيرية الواسعة جداً إلى مكانته الطبيعية كمنافس في جميع البطولات التي يشترك فيها».

وكان فريق الزوراء قد تعرض إلى ضربتين موجعتين قبل مواجهته العربي الكويتي، الأولى تمثلت بحرمان جمهوره من حضور المباراة استناداً على عقوبة سابقة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بينما الضربة الثانية تمثلت بحرمان قائده وحارس مرماه جلال حسن من المشاركة في المباراة نتيجة تعرضه للطرد في مباراة الزوراء والشارقة في عام 2021.