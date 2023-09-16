شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تونس يدافع عن مجبري بعد تقليد احتفالية صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دافع محمد الياس عاشوري مهاجم كوبنهاغن ومنتخب تونس عن زميله في المنتخب هانيبعل مجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الواعد، بعد انتقادات طالته بسبب تقليده مع زملائه احتفالية نجم ليفربول المصري محمد صلاح بعد الفوز 3-1 على مصر بمباراة ودية الثلاثاء الماضي.

وفي التفاصيل، شارك مجبري (20 عاماً) لاعب وسط اليونايتد في الشوط الثاني من المباراة ووجد نفسه يحتفل بهدف زميله حمزة رفيعة، لاعب وسط ليتشي الإيطالي حالياً، في الوقت القاتل.

وتوجه مجبري وزملاؤه لزاوية الملعب وقلدوا احتفالية «اليوغا» لصلاح الأمر الذي استفز مشاعر المشجعين.

وقال عاشوري في مقابلة مع صحيفة دنماركية: «حمزة رفيعة هو من سجل الهدف وهو الذي خطط لمشهد الاحتفالية لكن لأن هانيبعل مجبري قلده اعتقد الجميع أن مجبري هو الذي خطط لهذا بسبب العداء التاريخي بين مانشستر يونايتد وليفربول. رفيعة لا يبالي بليفربول ولا أعتقد أن الاحتفالية كانت موجهة لصلاح وربما وسائل الإعلام هي التي رجحت هذه الفرضية كي يكتبوا عنها أو استغلوها لرفع مستوى المنافسة».

ولعب مجبري في برمنغهام فوريست، درجة أولى، معاراً من اليونايتد الموسم الماضي وتألق ولم يحظ في المرة الوحيدة التي واجه فيها ليفربول ( في إبريل 2022 ) بحب مشجعي «الريدز» إذ تحدى جوردان هندرسون وأندي روبرتسون وحصل على بطاقة صفراء.

ويحظى مجبري بتقدير المدرب إيريك تن هاغ ورفض في الصيف عروضاً لشرائه من دورتموند وإشبيلية وبشكطاش ولوتون تاون ومن المتوقع أن يشارك مجبري في بطولة أمم إفريقيا العام المقبل ما يعني غيابه عن اليونايتد 9 مباريات لكنه يأمل أن يكون رسخ مكانته مع الفريق من هنا حتى موعد البطولة الإفريقية.

وقال صانع الألعاب المنتقل من موناكو في 2019: لم آت هنا جزافاً وليس لكتابة «لعبت في مانشستر يونايتد» في سيرتي الذاتية. جئت لأثبت للعالم أن شاباً من ضواحي باريس يمكنه أن يفرض جدارته وأنا مستعد للمجازفة بكل شيء كي أنجح في اليونايتد.