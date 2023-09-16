بعد خسارة السوبر الأفريقي.. نجم الأهلي ينتقد كولر بسبب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد يوسف نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر مدرب الفريق الحالي أخطأ بالدفع بإمام عاشور أساسيا في لقاء اليوم ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أفضل البدء بمحمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور في لقاء اليوم".

وأضاف: "إمام عاشور منذ فترة كان مُصابا، فاليوم أدفع به أساسيا، أعتقد أن هذا الأمر خطأ".

واختتم: "كفة الأهلي فنيا أعلى من اتحاد العاصمة، لكن الثقة التي حصل عليها الفريق الجزائري مع بداية اللقاء ساهمت في خسارة الأهلي".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري أمس بهدف دون رد، في مباراة السوبر الأفريقي.