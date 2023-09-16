الكونفدرالية.. شيكابالا يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365" التشكيل المتوقع للفريق الأول لنادي الزمالك، في مواجهة أمتا سولار الجيبوتي، التي تقام اليوم السبت في دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي اليوم السبت، في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “شامازي” في دولة تنزانيا، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واختتم الفريق الأبيض مرانه أمس، ووضع الكولومبي خوان أوسوريو، اللمسات النهائية على خطة الفريق في مواجهة بطل جيبوتي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

الدفاع: حاتم سكر ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

الهجوم: محمود شيكابالا وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تأهل هذا الموسم إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.