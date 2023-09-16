"مش حريف".. تعليق مثير من محمد يوسف على أداء رضا سليم في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد يوسف مدرب الأهلي السابق على أداء رضا سليم لاعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رضا سليم ميزته السرعة، لكن اللاعب ليس مهاريا، لكن بشكل عام رضا قدم أداء جيدا".

وأضاف: "الأهلي لم يستفد على الإطلاق من الركنيات التي وصلت له خلال اللقاء".

وأوضح: "تمريرات الأهلي الصحيحة قليلة للغاية، واستخلاص الكرة بالنسبة للاعبي اتحاد العاصمة الجزائري كان جيدا".

أكمل: "الأهلي كان يحتاج إلى وديات أكثر قبل السوبر الأفريقي، ليكون هناك مزيد من الانسجام بالنسبة للصفقات الجديدة، لابد من نسيان الماضي، ونسيان اللقاء، وتركيز الأهلي على ما هو قادم".

واختتم: "موديست كان سيكون نقطة فارقة لصالح الأهلي في لقاء اتحاد العاصمة".