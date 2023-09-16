شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتقد جهود محمود كهربا 6 مباريات فى الدورى بداية من لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وبذلك يغيب كهربا عن الأهلى فى 6 مباريات بالدوري هى "المصري وسيراميكا والإسماعيلى وبلدية المحلة والمقاولون العرب وسموحة".

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويغيب كهربا عن فريقه الأهلي في المباريات الست الأولى بمسابقة الدوري الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدوري، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالي تطبق في المسابقة التي ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات في المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.

ويفتتح الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر تجهيز لاعبه الفرنسى انتونى موديست الوافد الجديد للقلعة الحمراء للظهور الاول فى تشكيل المارد الاحمر بداية من مواجهة المصري البورسعيدى فى إفتتاحية الدوري لاسيما فى ظل غياب محمود كهربا مهاجم الفريق بسبب الايقاف ستة لقاءات .

وكانت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة المصري قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة على خلفية انتشار فيديو له يردد هتافات مسيئة لجماهير الزمالك بعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدور الأول من الموسم المنقضي، وأعلن المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيض عقوبة كهربا للإيقاف 6 مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه بدلاً 12 مباراة.

العقوبة صدرت في شهر أبريل الماضي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المباراة، لكن الأهلي طعن على قانونية اللجنة في القضاء، ليتأجل حسم مصير العقوبة لحين الفصل في قانونية اللجنة.