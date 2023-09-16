شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتسلم تقريراً من جهاز الإسماعيلى عن "زد" قبل مواجهته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال فى الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي الاسماعيلي إجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.

فى سياق آخر، حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الأول من أكتوبر المقبل موعداً لصرف مستحقات اللاعبين، بعدما تم صرف جزء فى الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدوري.

وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.

ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد.