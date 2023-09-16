لوكلير: "أريد أن أصبح بطلاً للعالم مع فيراري"

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة: قال السائق شارل لوكلير إن هدفه الأسمى هو أن يصبح "بطل العالم في سباقات الفورمولا واحد مع فيراري"، قبل أي منافس آخر.

تحدّث لوكلير على هامش جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم، المقرّرة الأحد.

قال إبن إمارة موناكو "كان صعباً (النصف الأول من الموسم)، لكني متحفز بنسبة 200% لاستعادة فورمة الموسم الماضي والمنافسة مجدداً على الفوز".

تابع وصيف بطولة 2022، وراء الهولندي ماكس فيرستابن، الذي تراجع إلى المركز السادس راهناً، قبل سباق الأحد على حلبة مارينا باي "لأن هذا ما تستحقه فيراري".

أشار إبن الخامسة والعشرين إنه اصبح من الواضح ان فيراري أمامها عمل كبير للحاق بفريق ريد بول بطل العالم "بعد السباق الأول، اقتنعنا بأننا لسنا بالمستوى المطلوب. لكن ردّ فعل الفريق كان لافتاً".

تابع السائق الذي يتخلف عن فيرستابن أكثر من 250 نقطة "نحن مدركون بوجوب تعويض الوقت الضائع، لا يزال هناك عمل كبير للقيام به".

كان تقبّل الوضع صعباً في بداية المطاف، لكن بعد تحديد المشكلات، يركّز الفريق على انتاج سيارة قادرة على منافسة فيرستابن وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وفيما يبحث فيرستابن عن فوزه الحادي عشر توالياً وحقق فريقه الفوز في كل سباقات الموسم، يقرّ لوكلير بصعوبة مهمة اللحاق بالفريق الطائر هذا الموسم "كي أكون صريحاً وواقعياً، أعتقد ان الأمور ستكون معقدة جداَ هذا الموسم.. لا أعتقد انه سيكون بمقدورنا اللحاق بريد بول".

شرح لوكلير "ماكس مرتاح جداً مع سيارته. هو في غاية السرعة، يرتكب القليل من الأخطاء. ريد بول صنع أفضل سيارة أيضاً، قاموا بعمل جيد جداً، أفضل من أي فريق آخر".

"أحببت فيراري دوماً"

آملا في مستقبل أكثر إشراقاً عام 2024، أضاف لوكلير الذي حقق كل انتصاراته الخمس تحت ألوان فريق الحصان الجامح "كل شيء ممكن بالنسبة للموسم المقبل، بهدف المنافسة إلى جانب ريد بول".

انضم لولكير إلى فريق أحلامه في 2019 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه عبّر علناً عن رغبته بالبقاء حتى يتمكّن من تحقيق أول لقب عالمي لفيراري منذ الفنلندي كيمي رايكونن في 2017 "حلمت دوماً أن أكون في فيراري. أحببت فيراري دوماً، كانت حلمي مذ كنت طفلاً".

أردف "الوضع في الوقت الحالي ليس كما كنت أريده، لكن هذا لا يجعلني أنسى انه +فريقي+ وبأن هدفي الأسمى أن أصبح بطلاً للعالم مع فيراري".

وقام فيراري بتغيير مدرائه مطلع الموسم، فحلّ فريد فاسور بدلاً من ماتيا بينوتو كمدير للفريق الذي عبّر لولكير انه يدعمه تماماً على رأس سكوديريا "المشروع مع فريد طويل الأمد، أنا واثق به بنسبة 200% ومقتنع بأن قراراته الراهنة هي الصحيحة".

ختم "أنا متأكد انها مسألة وقت قبل العودة إلى القمة، ويجب أن يكون ذلك في أقصر وقت ممكن".