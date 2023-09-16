بعد خسارة السوبر الإفريقي.. قرارات صادمة من كولر ضد لاعبي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

عبّر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن غضبه الشديد، ضد لاعبي الفريق الأحمر بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي بالخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وذكرت صحيفىة "الوطن" أن كولر اتخذ عددا من القرارت الصارمة وقام بإبلاغها للاعبي الأهلي في غرف خلع الملابس بعد انتهاء المباراة مباشرة.

وأفادت الصحيفة بأن المدرب السويسري أبلغ لاعبي الفريق بإجراء تغييرات جذرية في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة، واستبعاد عدد من اللاعبين بسبب تواضع مستواهم في مباراة السوبر.

وأضافت أن كولر قرر إجراء قياسات بدنية وطبية مفاجأة على جميع اللاعبين في التدريبات بشكل يومي، وفرض عقوبات مالية ضد أي لاعب غير ملتزم، واستبعاده من الحسابات تماما في الفترة المقبلة.

كما حذر المدرب السويسري لاعبي الأهلي من استخدام "السوشيال ميديا" خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل المباريات المهمة للفريق، مهددًا بتوقيع عقوبات مالية مغلظة ضد أي لاعب لن يلتزم بالقرار خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كولر طلب من لاعبي الأهلي، غلق مباراة السوبر الأفريقي نهائيًا والتركيز في مباريات المرحلة المقبلة، إذ يستعد الفريق لخوض أولى مبارياته في مسابقة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل أمام المصري البورسعيدي.

وكان الأهلي قد خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد جاء من ضربة جزاء في الشوط الأول، بمباراة السوبر الأفريقي، التي أقيمت أمس الجمعة بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.