شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بذهبية الفرق للسيدات فى بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأحرزت مصر المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 4070 نقطة، وجاء فى المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب بولندا برصيد 4007 نقطة، ثم ألمانيا فى المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 3964 نقطة.

ومثل مصر في منافسات نهائي فردي الناشئات كل من زينة عامر وملك إسماعيل وأميرة قنديل وفريدة خليل.

واحتلت ملك إسماعيل المركز الرابع في منافسات الفردي برصيد 1358 نقطة وجاءت زينة عامر في المركز السادس برصيد 1359 نقطة ثم أميرة قنديل في المركز التاسع برصيد 1326 نقطة و فريدة خليل في المركز العاشر برصيد 1325نقطة.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين، وهم “محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام”، وتشهد قائمة الفتيات مشاركة الرباعي “ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر”.

ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـي المستشار الفني ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير الفني، ومـؤمـن سيــد المدير الفني للسلاح، ومحمـد العسـال المدير الفني للسلاح، وديفيـد عادل المدير الفني للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير الفني للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير الفني للرماية، وهشــام سليمـان المدير الفني للضاحية والدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعي والتدليك.

وافتتحت مصر منافسات البطولة بذهبية تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم.

وكانت مصر قد حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في بـولنــــدا 2022 .

حيث توج الفريق المكون من (محمـد الجنـدي – معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ الفـرق، واحرز محمــد الجنــدي فضيـــة الفردي فيما حصل الفريق المكون من (يـوسـف قـرنـي – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.