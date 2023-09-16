شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري سجل هدفين.. 10/ 1 نتيجة المواجهة الوحيدة لمنافس الزمالك مع الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبدء مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجديد 2023 – 2024، ويبدأ مسيرته بالبطولة من دور الـ32 بمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على الأراضى التنزانية.

وتأهل أرتا سولار الجيبوتي لملاقاة الزمالك فى دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق هورسييد الصومالي بالفوز فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بسداسية نظيفة.

ولم يسبق للفريق الجيبوتى مواجهة الزمالك قبل لقاء اليوم، بينما كانت له مواجهة مع الأندية المصرية ممثلة فى نادى المقاولون العرب.

سبق والتقى أرتا سولار مع فريق المقاولون العرب في الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2020.

فاز المقاولون العرب فى مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله أليكس سونج بالخطأ فى مرماه.

بينما فى مباراة الإياب حقق المقاولون فوزًا كاسحًا بنتيجة 9 – 1 سجل منهم مهاجم الزمالك الحالى سيف الجزيري "هدفين"، ليتأهل الذئاب بمجموع المباراتين 10 /1.