شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأزرق والجيش الرواندى بالأبيض والأسود فى لقاء دورى الأبطال غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فى العاصمة كيجالي، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة عصر غدٍ الأحد باستاد بيلي كيجالي في رواندا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الفريق صاحب الأرض اللون الأبيض فى الأسود بينما يرتدي الحارس اللون الأخضر.

ويظهر نادي بيراميدز فى اللقاء بقميصه الجديد الأزرق بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني الذي عقد بقاعة مؤتمرات ملعب بيلي كيجالي، أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

وضمت قائمة بيراميدز 23 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس

وأكتملت صفوف البعثة في كيجالي بانضمام الثنائي فيستون ماييلي قادما من جنوب أفريقيا وبلاتي توريه قادما من فرنسا بعد انتهاء المهمة الدولية مع منتخبي بلادهما.