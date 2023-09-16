هاني العتال: سعيد بعلاقة المرشحين في انتخابات الزمالك.. وعضو الأهلي صديقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف هاني العتال، نائب رئيس الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، أن الفترة المقبلة صعبة على الجميع.

وقال هاني العتال في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الزمالك يعاني من أزمة في القيد، وهناك رموز نجحت في توفير جزء من المبلغ الخاص بغرامة سبورتنج لشبونة، لكن المبلغ لم يكتمل".

وأوضح "العتال": أتمنى أن ترفع عقوبة إيقاف القيد في يناير المقبل، وتوفير كافة احتياجات الفريق، أعلم جيدا أن دعم الفريق الكروي مهم بكل تأكيد، لكن هناك عدة ملفات يجب حلها أولا، مثل أزمة الضرائب والحجز على أرصدة النادي".

وأضاف "العتال": "الجميع داخل الزمالك أسرة واحدة، المنافسة شريفة في الانتخابات، وأعضاء الجمعية العمومية يستطيعون اختيار المجلس الأصلح لقيادة النادي، وتعجبني العلاقة الجيدة بين جميع المرشحين".

وعن علاقته بمحمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي قام بدعمه عبر حسابه الشخصي، قال: "الجارحي صديقي، والرياضة منافسة شريفة وليست صراعا، والطبيعي أن تسود الروح الرياضية، والعلاقات الطيبة مهمة بين الأندية، كي تكون قدوة للآخرين".