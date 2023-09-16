"وضع تحت الملاحظة".. طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر جابر من مواجهة أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد أسامة أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضة لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية .

و أضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص و تم وضعة تحت الملاحظة حتي التعافي بشكل نهائي.‏

وفي المقابل، حرص شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا و إسلام جلال القنصل المصري، و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، وباقي أعضاء السفارة على مرافقة بعثة الفريق منذ تحركها من فندق الإقامة حتى الوصول لملعب المباراة.