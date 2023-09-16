رسميا.. لجنة الزمالك تعلن بالأسماء 67 مرشحا في الانتخابات بعد فحصهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أسماء المرشحين في الانتخابات المقبلة بشكل رسمي.

وكشفت اللجنة أنه تم فحص الأسماء بالكامل، وإرسالها للجنة الأولمبية المصرية قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، لخوض الانتخابات المقبلة يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكشفت اللجنة عن 67 أسم مرشح على مختلف المناصب في الانتخابات المقبلة، على النحو التالي:

5 مرشحين على مقعد الرئاسة

3 مرشحين على منصب نائب الرئيس

6 رشحين عن منصب أمين الصندوق

14 مرشح على منصب العضوية تحت السن.

39 مرشح على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

جدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية أعلنت توزيع الكارنيهات الجديدة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وتسليمها للاعضاء بداية من غدا الأحد المقبل لمسلسل أرقام العضويات، بحيث سيتم بداية التوزيع من الأحد لجميع الأعضاء والعضوات الذين قاموا بتسديد الاشتراك السنوي وجميع المستحقات المالية المتأخرة عليهم.

وكلفت اللجنة الثلاثية إدارة الاشتراكات بتكثيف العمل من أجل الانتهاء من توزيع جميع الكارنيهات الجديدة قبل وقت كاف من عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في ٢٠ أكتوبر المقبل.