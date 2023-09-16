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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

ويبدأ مدرب مانشستر سيتي"بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، دياز، آكانجي، ووكر.

خط الوسط: رودريجو، فودين، ألفاريز.

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، دوكو.

يحتل السيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، ويتفوق بفارق نقطتين عن منافسه وست هام يونايتد.

تشكيل فريق وست هام يونايتد

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب وست هام "ديفيد مويس" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: آريولا

خط الدفاع: كوفال، زوما، أكرد، إيمرسون.

خط الوسط: ألفاريز، وارد براوس، سوستشيك.

خط الهجوم: باكيتا، أنطونيو، بوين.

يحتل وست هام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن منافسه السيتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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