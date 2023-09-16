راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.
ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد"إريك تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: أونانا
خط الدفاع: دالوت، لينديلوف، مارتينيز، ريجيلون.
خط الوسط: كاسيميرو، ماكتوميناي، إريكسن.
خط الهجوم: برونو، هويلوند، راشفورد.
يحتل اليونايتد المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق ست نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق برايتون
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: ستيل
خط الدفاع: لامبتي، فان هيك، دانك، فيلتمان.
خط الوسط: جروس، داوود، لالانا.
خط الهجوم: أدينجرا، ويلبيك، ميتوما.
يحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، ويتفوق بفارق 3 نقاط عن منافسه مانشستر يونايتد.