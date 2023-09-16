الارشيف / اخبار الرياضه

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد"إريك تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، لينديلوف، مارتينيز، ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتوميناي، إريكسن.

خط الهجوم: برونو، هويلوند، راشفورد.

يحتل اليونايتد المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، وبفارق ست نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق برايتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: لامبتي، فان هيك، دانك، فيلتمان.

خط الوسط: جروس، داوود، لالانا.

خط الهجوم: أدينجرا، ويلبيك، ميتوما.

يحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، ويتفوق بفارق 3 نقاط عن منافسه مانشستر يونايتد.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا