سون يقود هجوم توتنهام لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي توتنهام نظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

ويبدأ مدرب توتنهام "أونج بوستيكوجلو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، دي فان، روميرو، أودوجيو

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سون، سولومون.

يحتل توتنهام المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق شيفيلد يونايتد

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب شيفيلد "هيكينبوتون" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فودرينجام

خط الدفاع: بوغل، أحمدهودزيتش، باشام، روبنسون، توماس.

خط الوسط: سوزا، ماكاتي، هامر.

خط الهجوم: مكبورني، آرتشر

يحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد نقطة واحدة، وبفارق 9 نقاط عن منافسه توتنهام.