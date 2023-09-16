شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى، وطلب من معاونيه ضرورة توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الاولى لمسابقة الدوري لاسيما بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كولر فى الظفر بالثلاث نقاط فى بداية انطلاقة مسابقة الدوري ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى الذى توج به لاسيما فى ظل تواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدى.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".