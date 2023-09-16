شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي محلياً وأفريقياً بعد خسارة السوبر الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي، بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمس، الجمعة، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ونستعرض فى التقرير التالي ارتباطات الأهلي المقبلة على جميع الأصعدة خاصة مع الاستعداد لانطلاق بطولة الدوري.

س: متى يعود الأهلي من السعودية عقب خسارة السوبر الأفريقي؟

ج: سيعود فى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، حيث تُغادر بعثة الأهلي السعودية في الحادية عشرة مساء اليوم.

س: ما هي أول مباراة للأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمس؟

ج: الأهلي سيواجه المصري فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التى يحمل الأهلي لقبها.

س: وماذا عن باقي ارتباطات الأهلي المحلية والأفريقية المقبلة؟

ج: سيلعب الأهلي مع فريق سان جورج الإثيوبي 24 سبتمبر الجاري فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم يواجه سيراميكا في الجولة الثانية للدوري 27 سبتمبر، وإن كانت هذه المباراة سيتم تأجيلها حال إقامة مباراة العودة بين الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، ويوم 8 أكتوبر يلعب الأهلي مع إنبي فى نصف نهائي كأس مصر.

ويتوقف الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول فى أكتوبر، ثم يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني بملعب الأخير يوم 20 أكتوبر فى ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي فى نسخته الأولى، وتقام مباراة العودة يوم 24 الشهر ذاته بالقاهرة.

س: كيف علّق كولر مدرب الأهلي على خسارة السوبر الأفريقي؟

ج: يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن أداء فريقه الهجومي في السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري لم يكن أقوى بشكل يمنح الفريق التفوق فى اللقاء، متمنيا أن يظهر فريقه بشكل جيد في بداية الدوري المصري وقال، "تسببنا فى ركلة جزاء بسبب تأخر مروان عطية فى قراره فى جزء من الثانية، ولم أر فى حياتي إتاحة فرصة فى احتساب ركلة جزاء".

وأضاف كولر، "تمكننا من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن لم يشارك في مباراة السوبر بسبب وجود أزمة في القيد، وطالما جاءت فرصة للمهاجم لابد أن نحرز منها أهداف وكنا أقوى هجوم بهذه المجموعة من اللاعبين، ومتأكد أننا سنصل إلى نفس المستوى الذي كنا عليه ولكن البداية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا".

أوضح كولر، "ينتابنا الحزن بسبب الهزيمة وخسارة لقب في بداية الموسم، ولكن قد تكون شيئا مفيدا لتكون سببا في استفاقة الفريق وكان من الممكن حدوث حالة من التعالي ويعد هذا الهدف بمثابة قلم لنستفيق ونعمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وسيكون الموضوع اصعب وبحاجة إلى جهد مضاعف في الموسم الماضي".

س: كيف استعد الأهلي للموسم الجديد؟

ج: أقام الفريق معسكرا خارجيا فى النمسا، خاض خلاله مباراة ودية أمام الوميني السلوفيني وفاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز على طلائع الجيش بهدف نظيف ودياً.