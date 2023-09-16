شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر جابر من مواجهة أرتا سولار الجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد أسامة أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضة لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية، موضحا أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص وتم وضعة تحت الملاحظة حتى التعافى بشكل نهائي.‏

و‏تواجد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا بملعب عزام، بصحبة أعضاء ومسؤولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك في مباراته أمام أرتا سولار.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا "

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.