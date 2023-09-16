شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات اليد يهزم الكونغو 10/0 فى بطولة أفريقيا لعدم وصول المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب ناشئات كرة اليد أول نقطتين فى بطولة أفريقيا باحتساب اللجنة المنظمة الفوز لصالحه على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 10/0 لاعتذار المنافس لعدم الوصول، فى إطار أول مواجهات البطولة الأفريقية المقامة بتونس خلال الفترة من 16 و حتى 24 سبتمبر الجارى.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.

وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.

يلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.