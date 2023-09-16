شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.



1



2

3