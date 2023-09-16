شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد 4 أكتوبر موعدا لمباراة الأهلى وإنبى فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 4 أكتوبر المقبل موعداً لمباراة الأهلى وإنبى فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

كما حددت إدارة المسابقات 8 نوفمبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

ويتبقى 3 مباريات فى بطولة كأس مصر من الموسم الماضى، هى الزمالك وبيراميدز، والأهلى مع إنبى فى نصف النهائى، ثم المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، حددت رابطة الأندية المحترفة السابعة مساء الخميس 15 فبراير المقبل موعداً لإقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدور الأول للدورى والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".