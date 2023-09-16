شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

سر غياب أحمد عبد القادر عن الأهلى فى السوبر الأفريقى

ما زال استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من مباراة السوبر الأفريقي أمس، الجمعة، التي خسرها الأحمر بهدف نظيف يُمثل علامات استفهام كبيرة بين جماهير الأهلي خاصة أن عبد القادر من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية التي يرى قطاع كبير من جمهور الأهلي أن الفريق كان بحاجة له أمس

يستهل الزمالك مشواره في الكونفدرالية الأفريقية 2024 بمواجهة أرتا سولار فى الرابعة عصر اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 وذلك على الأراضي التنزانية.

تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، إقامة مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس الرابطة فى الفترة من 2 يناير إلى 11 فبراير 2024 بدون اللاعبين الدوليين.



يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.