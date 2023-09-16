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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار والأحداث التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

سر غياب أحمد عبد القادر عن الأهلى فى السوبر الأفريقى

ما زال استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من مباراة السوبر الأفريقي أمس، الجمعة، التي خسرها الأحمر بهدف نظيف يُمثل علامات استفهام كبيرة بين جماهير الأهلي خاصة أن عبد القادر من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية التي يرى قطاع كبير من جمهور الأهلي أن الفريق كان بحاجة له أمس

 

 

يستهل الزمالك مشواره في الكونفدرالية الأفريقية 2024 بمواجهة أرتا سولار فى الرابعة عصر اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 وذلك على الأراضي التنزانية.

 

 

تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

 

 

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، إقامة مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس الرابطة فى الفترة من 2 يناير إلى 11 فبراير 2024 بدون اللاعبين الدوليين.
 

 

يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.

 

 

الإسماعيلى يحدد أول أكتوبر موعداً لصرف مستحقات اللاعبين

حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الأول من أكتوبر المقبل موعداً لصرف مستحقات اللاعبين، بعدما تم صرف جزء فى الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدوري.

 

 

 

أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى، المقرر لها الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز وتأمين موقفه من أجل دخول مباراة العودة بأريحية والصعود إلى الدور المقبل.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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