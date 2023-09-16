شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور وعلاء ميهوب يتابعان مباراة الزمالك أمام أرتا سولار من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن منصور نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر على التواجد بملعب عزام فى تنزانيا، لمتابعة الفارس الأبيض فى مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وحضر بصحبة أيمن منصور كل من علاء ميهوب مدير الكرة وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر. ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من: حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا " خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

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