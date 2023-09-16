شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة "جس نبض" بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة أرتا سولار الجيبوتبى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد عزام فى تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

وجاءت الربع ساعة الأولى من المباراة عبارة عن عمليات جس النبض بين الفريقين واكتشاف عناصر كل فريق وطريقة اللعب التى يعتمد عليها، حيث انحصرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين وسط محاولات للوصول للمرمى على استحياء.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.