شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن تمديد عقد مورو ساليفو 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تمديد تعاقده مع الغاني مورو ساليفو لاعب الوسط المدافع.

ووافق مورو على تمديد تعاقده مع الاتحاد السكندري، عقب جلسة مع محمد مصيلحي شهدت الاتفاق على كل تفاصيل تمديد التعاقد.

فى سياق مختلف، يدرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر.

ويعكف طارق العشرى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق الكروى الأول، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

ويرغب طارق العشرى فى وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيد البلد من أجل عودة البطولات لسيد البلد، لتحقيق آمال الجماهير التي تضع آمالا عريضة عليه بعد مرور الفريق بكبوة على مستوى النتائج فى الأمتار الأخيرة من دورى الموسم الماضى.