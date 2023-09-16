شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على مواجهة أرتا سولار والزمالك بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يسيطر على مباراة أرتا سولار الجيبوتى والزمالك، بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

وجاءت الربع ساعة الأولى من المباراة عبارة عن عمليات جس النبض بين الفريقين واكتشاف عناصر كل فريق وطريقة اللعب التى يعتمد عليها، حيث انحصرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين وسط محاولات للوصول للمرمى على استحياء.

وبعدها كثف كل فريق محاولات الضغط على مرمى الأخر فى محاولة لتسجيل هدف التقدم وسط تماسك دفاعى من الزمالك وأرتا سولار.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.