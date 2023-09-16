شكرا لقرائتكم خبر عن رضا بوبو لاعب بيراميدز الجديد يخضع لجراحة "فتاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع رضا بوبو، لاعب بيراميدز الجديد، لعملية جراحية فى أحد المستشفيات بسبب "فتق فى جدار البطن"، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى خلال الفترة المقبلة للشفاء من العملية والمشاركة مع فريقه.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، أن اللاعب خضع لجراحة بأحد المستشفيات بالقاهرة لإصلاح مزق فى عضلات البطن "الفتاق الرياضي" تعرض لها خلال تواجده فى معسكر المنتخب الأخير.

وشدد المنيري على أن بوبو سيغيب قرابة شهر عن الملاعب وسيخضع لبرنامج علاج وتأهيل خلال الأيام المقبلة، بهدف عودته للفريق والتدريبات الجماعية والمباريات في أسرع وقت ممكن.

وغاب رضا بوبو عن السفر مع بعثة بيراميدز إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في إطار مباريات دور ال32 من بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي في رواندا، في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الفريق صاحب الأرض اللون الأبيض فى الأسود بينما يرتدي الحارس اللون الأخضر.

ويظهر نادي بيراميدز فى اللقاء بقميصه الجديد الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفني الذى عقد بقاعة مؤتمرات ملعب بيلي كيجالي، أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.