برقم تاريخي .. محمد صلاح يتفوق على رياض محرز

الشارقة - اميمة ياسر - حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا مميزا خلال مباراة فريقه ليفربول مضيفه وولفرهامبتون التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع محمد صلاح هدف التعادل لزميله المهاجم الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، على ملعب "مولينيو – Molineux" بمدينة وولفرهامبتون.

وأصبح النجم المصري رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصنع الأهداف في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه.

كما بات محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 62 تمريرة حاسمة، متجاوزا، اللاعب الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي السابق، ونادي أهلي جدة السعودي الحالي.