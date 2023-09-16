شكرا لقرائتكم خبر عن فوزالعربي والعروبة والظفرة والحصن في دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تابع العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى بفوزه على جلف إف سي 2-صفر في افتتاحية الجولة الثانية، وسجل للفريق القيواني الصربي سينيسا جولاسيك والبرازيلي اديلتون جونيور، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط.

كما كان الفوز الثاني على التوالي أيضاً من نصيب العروبة على مسافي 2-1، سجل للعروبة في غضون دقيقة فابريكيو فيرنانديز في الدقيقة 87 وجابريل كوتو في الدقيقة 88 فيما أحرز عبدالله راشد هدف مسافي الوحيد.

وعلى ملعبه تذوق الظفرة طعم الفوز الأول على حساب ضيفه الحمرية 3-صفر في قمة الجولة الثانية، وسجل ل«الفارس» البرازيلي دياجو فارياس والإنجليزي بنيك أفوب وياسر الجنيبي، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط ويبقى الحمرية بنقاطه الثلاث السابقة.

وعلى ملعب شباب الأهلي استعاد دبا الحصن تفوقه بالفوز على جلف يونايتد 3-صفر، سجل للفريق الحصناوي رضا حنيوي وماركوس سوزا وجيلمار دا سيلفا في الدقيقة 74، وبهذا الفوز يفتتح الحصن رصيده بأول ثلاث نقاط فيما بقي جلف يونايتد من دون رصيد.

ويلعب اليوم الأحد، الذيد مع دبا الفجيرة، والتعاون مع مصفوت، ويونايتد مع الفجيرة، وسيتي مع الرمس.