شكرا لقرائتكم خبر عن يد الشارقة تقبض على اللقب 42 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أحرز الشارقة لقب بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد، بعد فوزه في النهائي على مليحة 24-16 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الشارقة.

حضر المباراة والتتويج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس نادي مليحة، ومحمد الحصان رئيس الألعاب الجماعية في نادي الشارقة.

ويعد اللقب رقم 42 في تاريخ يد الشارقة في كافة البطولات، وأكد استمرار هيمنة «الملك» في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الشارقة يعد المسيطر على منصة البطولات في اللعبة في السنوات الماضية، وقد حصد كل البطولات عن جدارة واستحقاق من واقع الاهتمام الإداري، وتميز لاعبيه، وكذلك الاهتمام بلاعبي المراحل السنية.

وكان مليحة قد وصل النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية بالفوز على النصر 24-19 في الجولة الأولى، والتعادل مع الجزيرة في الجولة الثانية 25-25 والفوز على العين في الجولة الثالثة 28-20.

أما «ملك اليد» فتأهل إلى النهائي بالعلامة الكاملة متربعاً على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على شباب الأهلي 21-18 في الجولة الأولى، وعلى الوصل 25-19 في الجولة الثانية، وعلى دبا الحصن 33-16 في الجولة الثالثة.