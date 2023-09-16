شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخسر بثلاثية على ملعبه أمام برايتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني فريق مانشستر يونايتد بخسارة صادمة على ملعبه، أولد ترافورد، بنتيجة 3-1 أمام برايتون، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر لاعبو برايتون على مجريات المباراة، وكانت لهم النسبة الأكبر من الاستحواذ على الكرة والفرص على المرمى، بثماني محاولات مقابل 4 فقط لمانشستر يونايتد.

افتتح داني ويلباك التسجيل لبرايتون في الدقيقة 20، قبل أن يضيف باسكال جروس الهدف الثاني في الدقيقة 53 وجواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 71، فيما أحرز التونسي حنبعل المجبري هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وأصبح رصيد برايتون 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة، حلَّ بها في المركز الرابع، فيما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط بعد فوزين و3 هزائم، بعد مرور 5 أسابيع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.