الامارات | محمد صلاح حكاية مصرية في الدوري الإنجليزي.. أرقام قياسية لا تتوقف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح التحليق في سماء الدوري الإنجليزي بعد أن قاد فريقه إلى فوزاً هاماً أمام مضيفه وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح صلاح في صناعة ثلاثية ليفربول في المباراة بعد أن صنع هدف التعادل لزميله المهاجم الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، كما صنع محمد صلاح الهدف الثاني كما صنع الثالث ولكنه اُحتسب عكسيًا.

ووقع اختيار الجمهور على النجم المصري محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون، وذكر الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، ان الجمهور اختار محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول وولفرهامبتون، وأشار إلى أن محمد صلاح صوب تسديدة تجاه المرمى، وصنع فرصتين كبيرتين، وكان لديه 5 تمريرات أساسية.

وأصبح النجم المصري رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصنع الأهداف في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه، كما تفوق صلاح وأصبح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 62 تمريرة حاسمة، متجاوزا، اللاعب الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي السابق، ونادي أهلي جدة السعودي الحالي

كما ساهم محمد صلاح بـ200 هدف (139 هدف، 61 تمريرة حاسمة) في 223 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم تييري هنري الذي ساهم بـ200+ هدف في عدد أقل من المباريات لفريق واحد في المسابقة (206 مباراة مع (آرسنال).

أما في تاريخ ليفربول فأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يساهم في 200 هدف بتاريخ النادي بعد الأسطورة جيرارد.