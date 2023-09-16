شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام يستضيف مباراتى منتخب مصر للكرة النسائية أمام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية الأول على إقامة مباراتي سيدات الفراعنة أمام جنوب السودان باستاد السلام، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

يواجه منتخب مصر للسيدات، بقيادة محمد كمال، جنوب السودان يومى 20 و 24 سبتمبر الجاري، ذهابا وإيابا فى مرحلة التصفيات الأفريقية.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي أقيمت 6 يوليو فى مقر الكاف بعاصمة الرباط المغربية، عن مواجهة منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.